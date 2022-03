Ezek a nevetgélő oroszlánkölykök a legjobb dolog, amivel az ember ma találkozhat.

Még az olyan nehéz időkben is, mint amiket most élünk, a nevetés a legjobb gyógyszer. Ezt ezek az ázsiai oroszlánkölykök is jól tudják, legalábbis Tapan Sheth természetfotós pont azt a pillanatot kapta el, amikor a tesók „vidáman” belenevetnek a kamerájába. A képek egyébként a Sasan Gir Nemzeti Parkban készültek Indiában, ami az egyik utolsó olyan hely, ahol vad körülmények között lehet megfigyelni ázsiai oroszlánokat.