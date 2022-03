Nem ez az első alkalom, hogy Ryan Reynolds felesége extrém dekoltázst villant.

Fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Hungary

Blake ezúttal a New Yorkban rendezett Gem Awardsra volt hivatalos, melyet – mint az a nevéből is következik – az ékszerészek és az órásmesterek tiszteletére rendeznek. A 34 éves színésznő egy nyolcvanas éveket idéző, hosszú ujjú, válltömésekkel és hatalmas dekoltázzsal rendelkező fekete blúzt választott, mely még formás hasát is megmutatta. Íme: