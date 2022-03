A gyors karrierívvel a hírnév felé beinduló rapper, Daniel Hernandez, közismertebb nevén csak Tekashi 6ix9ine majdnem kétéves börtönbüntetése után komoly anyagi gondokkal küzd.

Tavalyi szabadulása után a botrányairól is messze elhíresült férfi rögtön élőben jelentkezett Instagramon, hogy Bob Marley Bad Boys című számára egy vastag cápafejes nyakláncban tüzelje fel a közkedélyt. A jólirányzott „beef”, mondhatni, eléggé célba is talált, mivel a közvetítés a maga kétmilliós nézettségével rögtön rekordot döntött a platformon.

A 25 éves amerikai férfitól egyszóval lassan már nem lesz olyan, amit a közönség ne láthatott volna. Legutóbb, ahogy azt mi is megírtuk, a barátnőjének ajándékba vásárolt Rolls-Royce mellé egytáskányi pénzköteggel is kedveskedett. Lehetséges viszont, hogy ezeknek az időknek most vége szakadt,

a rapper ugyanis arról számolt be, hogy jelentősen alább kellett adnia az utóbbi időben megszokhatott életszínvonalából.

„Jelenleg a megélhetésért küzdök. Nem tudom, hogy fogok-e valaha is olyan előlegeket kapni, mint amilyeneket a letartóztatásom előtt kaptam. A karrierem megrekedt” – állította 6ix9ine a Complex által megszerzett bírósági dokumentumokban. A brooklyni rapper elmondása szerint a múlt hónapban lejárt a lemez-, illetve a merchandise-szerződése is a kiadójával.

