Fotó: Tristan Fewings / Getty Images Hungary

A fiatal brit színésznőt nem egyszerű mostanság egy interjúra megállítani, most is csupán a BATFA-gála vörös szőnyegén sikerült ezt megtenni néhány rövid kérdésre. Igaz, legutóbb a fanok nagy örömére a Harry Potter-filmek 20 éves találkozóján láthatták újra, ezért nem is csoda, hogy a háttérből lelkes rajongók kisebb hada élteti Emma Watsont.

Úgy gondolom, most annak a pillanata van, amikor igazán a filmekben keressük az inspirációt, az örömöt, a menekvést, a reményt és a nyugalmat. Szóval azokat a művészeket ünnepeljük, akik mindezt nyújtják a családoknak és a nézőknek. Örülök, hogy itt lehetek, csodálatos

– nyilatkozta a színésznő interjújában, illetve még azt is elárulta, hogy idei nagy kedvence a Dűne volt, sőt még a könyveket is elolvasta. Ilyen tekintetben az itthoniak is örülhettek a film sikerének, ugyanis magyar érintettség is díjazva lett a Dűne fantasztikus látványvilágának terén.