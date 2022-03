Digitálisan is magunkénak tudhatjuk az utóbbi évek egyik legsikeresebb szuperhősfilmjét, amihez most egy bakiparádé is érkezett.

Fotó: youtube

Decemberben robbantott kasszát a Pókember: Nincs hazaút, amiben a korábbi filmekben szereplő hősök és gonosztevők is visszatértek. Tom Holland Pókemberének harmadik kalandja pedig digitálisan is elérhetővé vált a rajongók számára, ennek örömére a Sony/Disney pedig kiadott egy bakiparádét is, ami a film extrái között szerepel.

Az biztos, hogy a sztárok jól szórakoztak a forgatás alatt, különösen a két nagy visszatérő Pókember.