Közel tizenhárom évvel az első rész bemutatása után idén decemberben úgy néz ki, végre megtudhatjuk, hogyan folytatódik James Cameron grandiózus alkotása, az Avatar.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a filmet eddig nyolcszor halasztották el, 2022 december 16-án azonban a tervek szerint ténylegesen a mozivásznakra kerül. Nyugtató tény az is, hogy Zoe Saldana, a film egy főszereplője már látott is 20 percet az Avatar 2-ből, mely akkora hatással volt rá, hogy el is sírta magát.

Már a beszélgetéstől is beleborzongok, mert tavaly, közvetlenül az év vége előtt mindössze 20 percet láthattam a második részből, szóhoz sem jutottam, könnyekig meghatódtam

– kezdte a színésznő.

Egy dolog, amit senki sem tud Jimről (a rendezőről – a szerk.), hogy ő is nagy sírós, szóval ez a történet lenyűgöző lesz. Az Avatar 2 határozottan egy ugrás az Avatar első részéhez képest, szóval szerintem tényleg fel kell készülni rá, ez egy olyan kaland lesz, amit nem fogsz elfelejteni

– fejezte be.

