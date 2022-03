A fiatal lány elmondása szerint csak poénnak szánta tettét, a TikTok népe azonban egy emberként háborodott fel.

Egyre nagyobb nézettségre tesz szert TikTokon az a videó, melyben egy fiatal lány egy Szent Patrik napi buliban kirúzsozott szájjal csókolgatja össze gyanútlan férfiak pólóját anélkül, hogy ezt ők észrevennék. A lány szerint ez vicces, a hozzászólásokban azonban többen is felhívták a figyelmét, hogy az ilyen tettek akár egyes szélsőséges esetekben kapcsolatok végét is jelenthetik.

Hasonló történt velem is pár évvel ezelőtt, minek következtében a feleségem a válás mellett döntött. Szomorú látni, hogy még most is történhetnek ilyen dolgok következmények nélkül