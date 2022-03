Fotó: YouTube

A Time Square egyik óriáskivetítőjén buzdítja szavazásra a kint élő magyarokat az Action for Democracy szervezet.

Segíts a magyaroknak, hogy a legerősebb fegyverüket használják. Támadás alatt áll a demokrácia, cselekedj!

– olvasható ki a golyóstollakkal és ikszeléssel illusztrált fevillanásokból az üzenet.

A 21 Kutatóközpont mérése szerint 3-6 körzet is átbillenthet, ha elegendően voksolnak azok közül, akik az elmúlt években a lábukkal már szavaztak – idézi a Media1 az Action for Democracy vezetőjét. Korányi Dávid azt is kiemelte:

az Action for Democracy nem ad ki választási ajánlást, célja csupán a mozgósítás.

Hogy meghozzák a szavazási kedvet, a Magyar Tavasz akció részeként hét európai nagyvárosban szerveznek kulturális eseményeket magyar fellépők részvételével április 3-án.