Sandra Bullock és Channing Tatum legújabb közös filmjük promotálásának alkalmával vendégeskedett James Corden műsorában, azonban a közelgő vígjáték-kalandról eléggé elterelte a témát Tatum, még csak előkészületekben levő Magic Mike harmadik része.

Aki már egyet is látott az említett filmekből, az tudhatja, hogy a színész finoman szólva sincs híján a tánctudásnak. Nyilván a műsorvezető érdeklődve fel is tette neki a kérdést mikor is tudatosult benne, hogy jó érzéke van a tánchoz.

Nem is tudom, inkább átvészelés volt az. Egy magas fehér srác voltam Floridából, így nem igazán tudtam táncolni a spanyol lányokkal a születésnapjukon, szóval általában az egyikük nagymamáját kértem meg, hogy segítsen rajtam.

–meséli nevetve a színész, hozzátéve, hogy salsa-mozdulatokat a mai napig nem sikerült elsajátítania. Ettől függetlenül filmjei hatására, bárhányszor is látogat el egy éjszaki szórakozóhelyre, szinte mindig táncpárbajra hívják, ezért már egyre kevésbé szereti ott kipihenni a forgatások fáradalmait. Mindenesetre az idős nagyszülöktől eltanult tánclépéseket valahol azért biztosan tovább fejleszthette, mert a filmekben láthatott mozdulatsorok egy pár fokkal merészebbek.

(via dailymail)