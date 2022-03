Nicolas Cage megveszekedett állatbarát, aki 45 millió forintnyi összeget is hajlandó volt kifizetni egy polipért, és azt is eltűri, hogy kedvenc varjúja seggnek nevezze őt. A színész alapjáraton macskamániás, de emellett igazi különlegességek is felbukkannak az állatfarmján.

Egyik kedvence volt Harvey, a kétfejű kígyó, amelyet végül egy New Orleans-i állatkertnek adományozott, mivel egyre problémásabbá vált a hüllő etetése az egymással harcoló fejek miatt. De amíg egy fedél alatt éltek, a Batman-filmekből ismert, kétarcú Harvey Dentről elnevezett állat fontos szerepet játszott a bizarr viselkedésű színész mindennapjaiban: az ő feladata volt a vendégek ijesztgetése.

Miután Cage a frászt hozta Werner Herzogra, a Mocskos zsaru – New Orleans utcáin rendezője megkérdezte tőle, ne vonják-e be Harvey-t a filmjükbe, amelyben amúgy is hemzsegnek az aligátorok és az iguánák.

Nemet mondtam. Ez túl személyes lett volna

– magyarázta egy interjúban Nicolas Cage.