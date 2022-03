Délelőtt 10 és délután 2 óra között ismét egy szebb, egészségesebb, zöldebb jövőért vonultak utcára az emberek Budapesten.

A tüntetők a magyarországi Fridays for Future mozgalom szervezésében a VII. Globális Klímasztrájkhoz csatlakozva a Deák téren gyülekeztek, majd a Kossuth térre vonultak, ahol többen is felszólaltak az ott felállított színpadon. Beszédet mondott Somlói Kinga és Juhász Barbara, a Fridays For Future szervezői, dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője, Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország igazgatója, Puskás Peti színész-énekes, valamint a sztrájkoló pedagógusok nevében Kamrás Orsolya tanár, a PDSZ országos választmányának tagja.

Az eseményen, amelyről az Index is részletesen beszámolt, ismert személyek is részt vettek, köztük Molnár Áron, Puskás-Dallos Bogi és Pumped Gabo.

Molnár Áron egy élő videóban mesélt arról, hogy a második klímasztrájk, amin részt vett, mennyire megváltoztatta klíma és ökológiai szempontból gondolkodásmódját. Ezután született a Levegőt! című száma, amin a Greenpeace-szel és a Fridays for Future-rel dolgoztak együtt.

Pumped Gabóról köztudott, mennyire szívén viseli a bolygónk sorsát, a közösségi oldalán egy csomó bejegyzést megosztott már a klímavédelemmel kapcsolatban. Így egyáltalán nem meglepő, hogy az eseményre ő is kilátogatott.

Puskás-Dallos Bogi is részt vett a tüntetésen, elkísérve férjét, aki a Kossuth téren beszédet is mondott. A színész-énekes a klímavédelem mellett a szomszédos országban dúló háború borzalmairól beszélt.