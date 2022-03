Javában forog a netflixes You sorozatának negyedik évada, amiről néhány lesifotó is felkerült a netre.

Fotó: Instagram

Penn Badgley visszatér negyedszerre is, hogy Joe Goldbergként ismét megszállottan üldözze a szerelmet, miközben maga mögött hagy néhány hullát is. A You negyedik szezonjában nemcsak Badgley, de a harmadik évadban megismert Tati Gabrielle is visszatér, amit a forgatáson készült fotók is bizonyítanak.

Rendesen megváltoztak Joe-ék, mióta legutóbb láttuk őket, elvégre Badgley hosszú hajat és szakállat növesztett, ami a harmadik évad történései után egyáltalán nem meglepő, elvégre SPOILER: Joe Goldberg „meghalt” a fináléban, így érthető a fizimiskaváltás. De legalább a sapka megmaradt.