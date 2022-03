A Harry's House című album május 20-án jelenik meg – derült ki az énekes Twitter-bejegyzéséből.

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary

A popsztár már a múlt hét végén adott némi ízelítőt új lemezének egyik dalából. Készített egy furcsa weboldalt, a Youarehome.co-t, amelyen csak egy ajtó látható, amelyre rákattintva az alábbi videó nyílik meg:

A YouAreHome-fiókok Twitteren, Instagramon és TikTokon is elindultak. A rövid előzetesben az énekes koncertjeiről, valamint a hétköznapi életből kiragadott felvételek zenés montázsát láthatjuk. A videóban a hang visszafele játszódik le, és egyes rajongók szerint ez lehet a lemez első dala.

A mostani lesz Styles harmadik szólóalbuma a 2019-es Fine Line után, amelyről nyáron a budapesti közönség is hallhat majd néhány számot. A One Direction korábbi frontembere énekesi pályája mellett színészi karrierjére is egyre nagyobb fókuszt helyez. Jelenlegi párjának, Olivia Wilde-nak hamarosan megjelenő thrillerében, a Don’t Worry Darlingban főszerepet vállal, ahogy a közelgő romantikus drámában, a My Policemanben is, legutóbb pedig az Örökkévalók című Marvel-filmben láthattuk egy rövid cameo erejéig.