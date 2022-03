Fotó: Arturo Holmes / Getty Images Hungary

A 94. Oscar-gála után egyértelműen Will Smith drámájától volt a leghangosabb a sajtó, Chris Rock humorista ugyanis olyannyira túllőtt a célon a Jada Pinkett Smith-szet célzó poénjával, hogy a színésznő férje felállt a székéből, felment a színpadra és arcon vágta a humoristát.

Bár sokan úgy gondolták, csak egy előre megtervezett színjátékról volt szó, Will azóta elnézést kért a történtek miatt, illetve az egyik leghíresebb testbeszéd szakértő is megállapította, hogy valódi dühből cselekedhetett a színész. Jada mindeddig hallgatott, most azonban Instagram-oldalán üzent követőinek:

Ez a gyógyulás időszaka, én pedig állok elébe

– posztolta közösségi-oldalára az alopeciával küzdő színésznő, kinek betegségéről az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben.