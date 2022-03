A választási kampány finisében a humorista is aktivizálta magát, a héten már másodszor jelentkezik kemény fricskával a neten.

Fotó: YouTube

Bödőcs Tibor a legújabb videójában a híradósokat figurázza ki, illetve azt mutatja meg, hogyan zajlik egy karaktergyilkosság a tévében. A számtalan utalással teli szösszenethez nem adnánk támpontokat, az értő néző úgyis tudni fogja, mikor mire céloz a humorista.

Íme:

Bödőcs életében a hétvégén egyébként egy két és féléves korszak zárult le, véget ért ugyanis a Kolera a Vackor csoportban című, ötödik önálló estjének országos turnéja. A 2019 szeptemberében indult est az emberiség nagy kérdéseiről és a hétköznapok prózai kis pillanatairól szól, amelynek címét a globális felmelegedés elszabadulása kapcsán született fekete humor ihlette. Az előadó most alkotói szabadságra megy, hogy kipihenje az elmúlt, pörgős időszak fáradalmait, de a stand-up kedvelőinek addig sem kell nélkülöznie a szókimondó műsort és a bödőcsi univerzumot, a Comedy Central műsorán ugyanis április 1-jén 21.00 órától megtekinthetik a Kolera a Vackor csoportban felvételét.

„A turné most ért véget és ezért egy kis alkotói szabadságot hirdetek, szünetet tartok. Legutóbb könyvet írtam, most is van egy halvány ötlet, és új estet is tervezek. Szeretnék többet lenni a családdal, mert nagyon megnyomtuk a turné végét és úgy látom, hogy már nagyon hiányzom a gyerekeimnek. Kirándulni mindenképpen többet fogunk” – olvasható Bödőcs nyilatkozata a Comedy Central közleményében.