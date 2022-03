Will Smith és Chris Rock Oscar-díjátadón történt összeszólalkozásáról, amely egy ütésig fajult már több ízben is beszámoltunk az Indexen.

Fotó: Rich Fury / Getty Images Hungary

A történtek még a Hollywoodi berkekben mozgó színészeket is igencsak megosztja, többen kiálltak Smith mellett, de vannak olyanok is, akik elítélik az agresszivitás bármely formáját. Ilyen például Jim Carrey is, aki a CBS csatorna This Morning című műsorának vendégeként fejtette ki álláspontját.

Undorodtam az álló ovációtól. Hollywood egyszerűen tömegesen gerinctelen, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy igazán egyértelmű jele annak, hogy már nem mi vagyunk a menő klub

— kezdte nyilatkozatát. Erre a műsorvezető úgy reflektált, hogy szerinte bárki más tette volna ezt, a biztonságiak kikísérték volna és letartóztatják. Válaszként Jim Carrey megosztott a nézőkkel, hogy ő mit tett volna Chris Rock helyében:

Ma reggel bejelentettem volna, hogy beperelem Willt 200 millió dollárra, mert az a videó örökké ott lesz. Ha kiabálni akarsz a közönségből, és nemtetszésedet fejezed ki, vagy mondasz valamit a Twitteren, akkor nincs jogod felsétálni a színpadra, és pofon vágni valakit, mert az illető mondott dolgokat.

A színész még hozzátette, hogy nincs baja Smith-szel, de szerinte nagyon frusztrált lehet, amiért ilyet tett, és nem fair, hogy így árnyékolta be mások estéjét.

Jim Carrey on the Will Smith/Chris Rock Oscars incident pic.twitter.com/oxvGZAi3yx — Jordan King (@JordanMBKing) March 29, 2022

(Forrás: Indy100)