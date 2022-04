Könnyed, slágeres dallal rukkolt elő a ValMar duó, azaz Marics Peti és Valkusz Milán, az R-Go énekesének közreműködésével.

Az Úristen című szám refrénje már egy ideje vírusként terjed a TikTokon, amivel sikerült is lázba hozni a rajongókat a premierre. A dal koradélután debütált a YouTube-on, és ahogy azt a klip is igazolja, tulajdonképpen egy csajozós nótáról van szó, és ahogy az a kisfilm sztorijából kiderül, a főhősök ebben bizony nem túl sikeresek – még egy pofon is elcsattan Marics Peti arcán.

A feltüntetett infók szerint a friss szerzemény dalszövegének megírásában Szikora Róbert is közreműködött, aki maga is énekel, illetve meg is jelenik a klipben. Hogy miért pont rá esett a fiatalok választása, egyelőre kérdéses.