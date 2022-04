A 16 éves Mack Rutherford eldöntötte, hogy ő akar lenni a világ legfiatalabb pilótája, aki egyedül körbe utazza a planétát.

A fiatal rendszeresen gyakorol a saját gépén a Biggin Hill reptéren, eltökéltségével pedig azt is bizonyítani akarja, hogy az embere fiatalon is elérhet elképesztő dolgokat. Mac ugyan még suliba jár, kiskora óta megszállottja a repülőknek, illetve nővére nyomdokaiba akar lépni, aki maga is bekerült a rekordok könyvébe.