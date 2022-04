12 év, és 11 évad után, leforgatta utolsó jelenetét a The Walking Dead sztárja.

Norman Reedus 11 évadon át alakította Daryl Dixont, a színész pedig nemrég Instagramon jelentette be, hogy leforgatta utolsó jelenetét is.

„Köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ezen a kalandon, és micsoda kaland volt ez” – írta Reedus posztja mellé.

Noha a The Walking Dead hamarosan véget ér, nem maradnak a rajongók rothadó zombik nélkül, ugyanis több mellékszál is érkezik, köztük egy Negan/Maggie központú sorozat is, de Reedust sem most láthattuk utoljára a morcos motoros szerepében.