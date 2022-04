A Kijevet is megjárt tudósító, Jászberényi Sándor a Facebookon tett közzé egy posztot, amiben arról ír, hogy a választások után több ismerőse is feltette a kérdést, hogyan lehetne külföldön újrakezdeni az életüket most, hogy ismét a Fidesz nyert.

Jászberényi azt írja, hogy ugyan segített volna ő, de épp azzal volt elfoglalva, hogy egy, a rakétázások elől menekülő ukrán család tagjain segítsen, akiket a saját, még ki sem fizetett garzonjában tudott elszállásolni. De amint lesz rá ideje, mindenkinek segít majd elmenekülni a „Latte Machiatók, gluténmentes péksütemények, mandulás rozéfröccsök és a kézműves elnyomás elől, valahová, túl a Jászai Mari téren”.