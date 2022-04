A rapper azután esett keményen neki volt párjának, és illette méltatlan szavakkal, hogy állítása szerint Melanie nem engedte meg neki, hogy találkozzon gyermekükkel.

A támadás nem maradhatott válasz nélkül, a volt barátnő most keményen kiosztotta a már Kulcsár Edinával egy párt alkotó G.w.M-et, azaz Varga Márkot.

A megnyilvánulásod méltatlan hozzám. Illetve bárkihez az lenne, aki szeretettel és becsülettel neveli a gyerekeit. Vérlázító, amit megengedsz magadnak! Bármit is hazudsz, hiába fenyegetsz és zsarolsz, nekem ez sem ok arra, hogy a nyilvánosság előtt a magánéletünkről beszéljek. Eddig sem beszéltem, ezután sem fogok, bárhogy provokálsz is. Mindent megteszek, hogy védjem a gyerekeinket, többek közt ezzel is! Félelmetes, hogy mindig van hova lejjebb süllyedni, és a legbántóbb az, hogy az ilyen kiírásokat és az ebből született cikkeket a gyerekeink is olvasni fogják. A gyerekeink érdeke, hogy gyere és foglalkozz velük. Erre továbbra is minden lehetőséged megvan! Mindent kizárok / kizártam eddig is, ezután is. Bízom benne, hogy többet fogsz jönni hozzájuk, mint amennyit az elmúlt hónapokban!