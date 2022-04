Már csak pár hét, és megtudjuk, mi vár ránk az Őrület multiverzumában.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, idehaza 2022. május 5-én kerül mozikba a Marvel-filmek legújabb darabja, amely az előzetesek alapján igen vad agymenésnek ígérkezik, hiszen kapásból három Doktor Strange is szerepelni fog benne.

A premierdátumhoz közeledve a képregényóriás ráadásul most a film hivatalos poszterét is megosztotta, melyen a Benedict Cumberbatch által alakított Strange mellett Wanda Maximoff, vagyis Skarlát Boszorkány karaktere is kiemelt szerepet kap, akit Elisabeth Olsen kelt életre.