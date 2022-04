Ezra Miller nem ismeretlen a rendőrség számára. Különösen az elmúlt időben, ugyanis a Villámot alakító színész ámokfutást rendezett egy karaoké bárban, majd miután óvadék fejében elengedték, rátörte a hotel szoba ajtaját egy párosra, akiket megfenyegetett, emiatt távoltartási végzés is van érvényben ellene.

Mondhatni, hogy Miller hangsebességgel követ el épp karriergyilkosságot, pláne, hogy a Rolling Stones értesülései szerint, a most 29 éves színész a The Flash és a Legendás Állatok 3.részének forgatásán is furán viselkedett sokszor.

Emiatt a Warner és a DC fejesei állítólag össze is ültek, ahol arról döntöttek, hogy Ezra Miller szélsebesen repülni fog a jövőbeli projektek éléről, így ne nagyon számítson arra senki, hogy Barry Allenként még viszont fogjuk látni egy Flash 2-ben.