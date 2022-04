A dollármilliárdos Peltz család floridai birtokán mondták ki a boldogító igent.

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy házasodni készül a legidősebb Beckham fiú, amire exfutballista édesapja is izgatottan készült. A ceremóniát tegnap tartották meg, a Daily Mail pedig lesifotókat is megosztott a zsidó szertartásról, ami igencsak nagyszabású volt. Az esemény nem szűkölködött sztárvendégekben sem, ott volt például Eva Longoria, Gordon Ramsay, Gigi Hadid és Serena Williams is. Sőt egyes feltételezések szerint Harry herceg és Meghan Markle is ott lehetett, a Beckham házaspár ugyanis különösen jó kapcsolatot ápol velük.

A képek tanúsága szerint a menyasszonynak hat koszorúslánya volt, köztük Brooklyn tízéves kishúga, Harper. Mindez összesen több mint 1,3 milliárd forintba kerülhetett a párnak.