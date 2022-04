A Lazzarini Design Studio korábban sem fogta vissza magát az ötleteivel, de most valószínűleg megtalálta minden idők piaci rését: repülő szuperjacht koncepciójával rukkolt elő.

Az Air Yacht nemcsak látványos, de kifejezetten hasznos is lehet azoknak az orosz oligarcháknak, akik a szankciók miatt kétségbeesetten próbálnak eliszkolni hajóikkal biztonságos kikötőkbe. Ha ön is szorongatott helyzetben lévő orosz oligarcha, Lazzarini ötlete tökéletes megoldást jelenthet: a 150 méter hosszú, dupla léghajóra emlékeztető luxusjacht légi úton is menekíthető, két napon át tud repülni, vízen és szárazföldön is lehet landolni vele, ami alaposan megnehezíti az összelopott vagyontárgyak lefoglalását.

Íme néhány kedvcsináló látványterv: