Fotó: Robin Marchant / Getty Images Hungary

A megszépülés bizony egy időigényes folyamat, ehhez kétség sem fér. Ugyanakkor mind jól tudjuk, hogy a megfelelő végeredményért cserébe, érdemes elviselni az azzal járó apró-cseprő kellemetlenségeket. A kétszeres Grammy-díjas énekesnő, Ariana Grande is természetesen jól láthatóan tisztában van ezzel, amikor makeup artist módjára szemceruzát ragad.

Könnyű is elvesztenie az időérzékét az embernek, amikor az ihlet kiáradó vízesés módjára zúdul rá. Tudja ezt már a fiatal előadónő is, amikor észrevéve magát képsoraiban megjelenik kis termetű kutyusának várakozó tekintete a bejárati ajtó ablakán keresztül. Biztosak vagyunk benne, hogy a türelmes házőrző hamar bejöhetett a lakásba és egy ilyen végeredményt elnézve mi is csak ámuldozhatunk.