Artjom Szeverjuhin fura módját választotta a győzelmi ünneplésnek, egy kis melldöngetés után karlendítéssel nyugtázta a sikerét, majd rettentő mód elnevette ezen magát.

Az orosz pilóta az európai junior kartbajnokságban vesz részt, viszont mivel a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) égisze alatt sem versenyző, sem csapat nem indulhat orosz színekben, ezért olasz zászló alatt versenyez.

Nem is számít épp ügyetlennek a 15 éves Szeverjuhin, hiszen a portugáliai Algravéban megnyerte a világbajnokságot, ami után jött a szerencsésnek semmiképpen sem nevezhető performansza.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR