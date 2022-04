Az utóbbi napokban Ezra Miller botrányos viselkedésétől volt hangos a sajtó. A színész egy bárban balhézott Hawaiin, majd miután óvadék fejében elengedték a letartóztatását követően, rátörte egy hotelben alvó párosra az ajtót, akiket meg is fenyegetett.

Felreppent ezután a hír, hogy a Warner Bros. fejesei rendkívüli ülést hívtak össze, hogy megtárgyalják Miller jövőjét a stúdiónál, aki nem csak a The Flash moziban, hanem a Legendás Állatok: Dumbledore titkaiban is fontos szerepet játszik. A szóbeszéd szerint, a stúdió parkolópályára tenné Millert, aki nem térhetne vissza egy esetleges Flash 2-ben.

Az IGN Hungary most arról számolt be, hogy nagyon úgy tűnik,har hogy veszélybe kerülhetett a Legendás Állatok negyedik része, ugyanis a forgalmazó még nem rendelte be az eredetileg ötrészesnek tervezett széria folytatását, amire Ezra Miller viselkedése csak hab volt a tortán, de Johnny Depp leváltása, valamint J.K. Rowling transzfób megnyilvánulásai sem segítették a dolgot.

A Variety is beszámolt arról, hogy jelenleg nincs semmilyen forgatókönyv egy esetleges negyedik epizódhoz, illetve nagyon úgy tűnik, hogy a most mozikba Dumbledore titkai mozis teljesítménye lehet sorsdöntő a széria jövőjét tekintve.

Ez azért nem túl szerencsés, mert már a második epizód, a Grindelwald bűntettei is elég szegényesen teljesített a kasszáknál, a múlt hétvégén debütált harmadik epizód pedig eddig csak 58 millió dollárt szedett össze világszinten. Összehasonlításképp, a Grindelwald bűntettei ilyenkor már 191 milliónál járt.