Nicole Scherzingert évtizedek óta sötétbarna, szinte már fekete hajszínnel láthattuk, ezért elég erősen hat a mostani változás.

A szőke hajfestést a L’Officiel magazin címlapfotója kedvéért vállalta be a Pussycat Dolls egykori énekesnője, de akár maradandó is lehet az új külső. Mindenesetre a képeken alig lehet ráismerni, ez pedig valószínűleg néhány plasztikai beavatkozásnak is köszönhető.