Az HBO Max a Riverdale sztárját választotta következő szuperhős sorozatához.

Akik követik a Riverdale sorozatot, azok most igazán örülhetnek, ugyanis KJ Apa és Isabel May főszereplésével érkezik az HBO Maxre a DC Comics új sorozata, a The Wonder Twins.

A Csoda Ikrek egy földönkívüli ikerpár kalandjait mutatja be, akiket most élőszereplős változatba is elhoz nekünk az HBO Max. Egyelőre sok minden nem derült ki a szériáról, csak annyi, hogy vígjáték lesz.