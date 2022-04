Ráadásul mindjárt egymás szomszédai is lettek.

A 34 éves Iryna Stanier és férje, a 33 éves David Stanier már korábban is Nagy-Britanniában éltek, mivel 2014-ben odaköltöztek, hogy a Bristoli Egyetemen repülőmérnöki-tanulmányokat folytassanak. Iryna testvére, a 37 éves Olya Protsuik azonban szülőországában, Ukrajnában maradt, a február 24-én kirobbanó háború miatt azonban menekülniük kellett.

Szerencséjükre a Stanier család szomszédságában lévő ingatlan üressé vált, miután a tulajdonosát a családja gondozásba vette. Iryna megemlítette, hogy testvére milyen helyzetbe került, mire a tulajok felajánlották, hogy költözzön be a család a házba – melyet örömmel meg is tettek – így a két testvér hosszú évek után most ismét egymás közelségében lehet.