Jolly 2014-es slágerének feldolgozását használja egy új anime.

Nagyon meglepődtek a magyar anime rajongók, amikor elindították a Paripi Koumeni című animét, aminek főcímdala meglehetősen hajaz Jolly 2014-es Bulikirály slágerére.

Fotó: YouTube

Az anime főszereplője egyébként Zhuge Liang Kongming nevű tábornok, aki a kínai három királyáság idejében tevékenykedett, de halálos ágyán azt kívánja, hogy egy békésebb időben szeretne élni, majd átkerül a modern Tokióba.

Egyébként a sorozat intróját szinte mindenki élteti, sokan kikiáltották az utóbbi évek legjóbbjának.

A Gamestar is kiszúrta a feltűnő hasonlóságot, amit meg is mutatunk mi is: