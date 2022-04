A választások után háttérbe került a politika, és előtérbe a család.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Márki-Zay Péter új párttal vág neki a 2024-es EP-választásnak, a politika mellett azonban most már végre a családjával is van ideje foglalkozni – a napokban is együtt kirándultak, amit egy fotóval is megörökítettek.

Családi pihenés egy év kemény munka után

– írta Instagram-bejegyzésében a politikus. A fényképet alább tekintheti meg: