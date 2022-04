Ráadásul az eszelősnek ígérkező film előzetese is, már telis-tele vendégszereplőkkel.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

A történet szerint a Machine Gun Kelly által alakított London Clashhel üzenetben szakít élete szerelme, amitől tejesen felborul a filmsztár élete. Az időzítés azért sem éppen ideális, mert a férfi egyazon napon életének egyik legnagyobb karrier választó találkozójára készül egy híres rendezővel. Miután megmutatja a lakótársának az üzenetet, kezdetét veszi egy örült kihívásokkal és fordulatokkal teli nap, amely

filmelőzetest látva a kalandos történet rogyásig teli lesz ismert hírességekkel.

Megan Fox a rapper jelenlegi párja is szerepet kapott, de feltűnik az utóbbi időkben szintén sokszor nagy médiafigyelmet élvező Pete Davidson is, és még Snoop Dogg hangja is bizarr módon hallható az egyik jelenetben.