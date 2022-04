Az ATV értesülése szerint Rogán-Gaál Cecília életet adott harmadik gyermekének.

Rogán Antal exfelesége még február közepén jelentette be közösségi oldalán, hogy gyermeket hord a szíve alatt. Az ATV most azt írja, hogy az üzletasszony 24 óráig elérhető Instagram-történetben tudatta, április 22-én életet adott kisfiának. A portál kérdésére egy bennfentes azt is elárulta, hogy a kisfiú 3100 grammal és 53 centiméterrel jött a világra, a Fülöp nevet kapta, Rogán-Gaál Cecília és a baba is jól vannak.