Nicolas Cage és 27 éves felesége, Riko Shabata januárban jelentették be a hírt, hogy első közös gyermeküket várják.

Fotó: Leon Bennett / Getty Images Hungary

A színésznek előző kapcsolataiból már van két gyereke, a 16 éves Kal-El Coppola Cage, és a 31 éves Weston Cage személyében. Nemsokára azonban ismét apai örömök elé néz a mostanában inkább szokatlan viselkedéséről ismert színész, aki elsőként Kelly Clarkson műsorában fedte fel a kisbaba nemét.

A beszélgetés során Cage lemezlovas múltjára terelődött a téma, majd elmondta, hogy gyakran játszotta a Beatles Across the Universe című számát, ami azóta is nagy kedvence. Kedvenc dalát azért is hozta szóba, mert a kislány egyik nevét John Lennon után kapja majd, a másikat pedig Augie, Cage édesapja után. A színész már azt is tervezgeti, hogy Lennynek becézi majd a kislányt.