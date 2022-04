Egy nyuszinak öltözött anyuka állítólag olyan műanyag tojásokat osztogatott húsvétkor általános iskolás diákoknak, amikben játék helyett óvszerek voltak.

A meg nem nevezett szülő gyógyszerészként dolgozik, és a klinikáról ment egyenesen egy texasi iskolába a jelmezben, ezért maradhatott nála a rakás óvszerrel teli kosár.

Nathan Jensen, az egyik szülő így emlékezett vissza:

„Az egyik szülő nyuszijelmezben jelent meg az általános iskolánál, miközben a gyerekek a szülőkre vártak. Tojásokat osztogatott, főleg cukorkákat, de voltak közöttük bontatlan óvszerek is.”

Egy nappal később Jansen arról beszélt Twitteren, hogy valószínűleg csak egy banális véletlen következtében került óvszer a csokik közé, ugyanis látta, ahogy a húsvétinyuszi-jelmezbe bújt anyukát ellepik a gyerekek, de hamar kifogyott az édességből, ezért megkérte a férjét, hogy adjon még neki a cukorkákból. Ekkor került elő az óvszerekkel teletömött kosár.

„A férje rossz tojásokat adott neki, a káosz pedig elszabadult” – írta Jensen.

Fontos, hogy az anyuka húsvéti osztogatása teljesen saját ötlet volt, nem volt köze az iskolának hozzá, illetve az intézmény meg is kérte a nőt, hogy hagyja el a helyszínt. Ezt meg is tette, ám a járdáról továbbra is osztogatta a gyerekeknek az „ajándékokat”.

A helyi rendőrség nyomozást is indított az ügyben, amit „egy felelőtlen szülő magánakciójaként” jellemeztek.

(Metro)