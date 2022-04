Természetesen a séf is kiveszi a részét a gyereknevelésből.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, április közepén megszületett a Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő és felesége, Gyuricza Dóra első közös gyermeke, aki a Kamilla nevet kapta. Mivel a kislánnyal minden rendben volt és jó értékeket is produkált a kórházban, húsvétra már haza is engedték a családot – az otthon melegében várhatták a nyuszit.

A séf most közösségi oldalán osztott meg egy új, reggeli fotót.

...hogy anya tudjon többet aludni, reggelente mindig én etetem Kamillát. Pelus is kicserélve, úgyhogy aludhatunk vissza

– írta Instagram-oldalán az újdonsült apuka. A fotót alább tekintheti meg: