Pedig nemrégiben még arról pletykáltak, hogy kapcsolatuk zátonyra futott.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, februárban még arról dübörögtek a pletykák, hogy Istenes Bence és Csobot Adél kapcsolata válságos állapotba került, ezt azonban a pár sajtósa azonnal cáfolta. A pletykák legfőbb oka Bence El Caminón való részvétele volt, a műsorvezető ugyanis azt írta közösségi oldalain, hogy szeretne kicsit befelé fordulni, és megtalálni önmagát – mint azonban az most kiderült, minden rendben van Adél és Bence között, hosszú idő után pedig egy közös képet is posztoltak.

Ha a bulvár beszámolna erről a képről, kérem említsék meg, h elindult az IstenEst új évada!!!

– írta Instagram-oldalán a műsorvezető, kívánságának megfelelően pedig az IstenEst új évadáról is szót ejtünk, melyet ide kattintva nézhet meg.