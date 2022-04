Egyszerűen imádja őket.

A fiatal Tommy Summerbell egyszerűen lenyűgözte családját azzal, hogy farmjukon már most szántalan állatról, többek között kutyákról, juhokról, kecskékről, alpakákról, csirkékről, tehenekről és lovakról is gondoskodik. A büszke édesanya, a 29 éves Kate Weightman szerint hároméves kisfia szabályosa traktor megszállott, egyszerűen imád édesapja ölében ülve vezetni – nemrégiben pedig a saját járgányát is megkapja.

A családnak egyébként saját TikTok-profilja is van, ahol rövid idő alatt több, mint 55 ezer követőre tettek szert, Kate általában Tommyról oszt meg aranyosabbnál aranyosabb felvételeket.