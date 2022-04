Saját filmet készített Machine Gun Kelly, aminek előzetese is befutott.

Fotó: YouTube

A hivatalos leírás szerint, London Clash (Colson Baker) élete a feje tetejére áll, amikor élete szerelme szakít a filmsztárral, ráadásul a karrierjének egyik legfontosabb megbeszélésén is részt kellene vennie. Ehhez még csatlakozik London kaotikus szobatársa, és mindenféle vad csavarok teszik a férfi napját még nehezebbé. Londonnak végül döntenie kell: a szerelmet, vagy a karrierjét választja-e ?

A film nem lesz egyébként egy nagy durranás, Amerikában is csak néhány napig fogják játszani, ráadásul nem is az összes moziban, utána rögtön VOD-ra érkezik (digitálisan megvásárolható, vagy épp kölcsönözhető - a szerk.)

Annyi biztos, hogy MGK akit lehetett, azt bele pakolta a filmbe, hiszen kedvese, Megan Fox mellett számos másik sztár is szerepelni fog a Good Mourningban. Reméljük, hogy ez nem a forgatókönyv kárára ment.