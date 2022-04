Szeretné kipróbálni a hétköznapi életet.

A legtöbb színész karrierjében eljön az az időszak, amikor a sok munka után szeretne kicsit magára is időt szakítani. Amint arról már az Index beszámolt, Pókember: Nincs hazaút című film egyik sztárja, Tom Holland is erre az elhatározásra jutott, most pedig egy másik ex-pókember is a pihenést választaná.

Andrew Garfield egy mozgalmas éven van túl, hiszen szerepelt az előbb említett Pókember-film legújabb részében, emellett idén Oscar-jelölést kapott a Tick, Tick... Boom! című életrajzi filmdrámában alakított nagyszerű alakításáért, valamint szerepelni fog az FX Under the Banner of Heaven című sorozatában, ami a mai naptól lesz elérhető a Hulu streamingszolgáltatónál.

Egy kis pihenőt fogok tartani. Újra kell gondolnom, mit akarok ezután csinálni, ki akarok lenni és egy ideig kicsit önmagam akarok lenni.

— nyilatkozta a Varietynek egy szerdán megjelent interjúban.

Ezzel az is biztossá vált, hogy a Pókember jelmezt egy időre szögre akasztja és a film esetleges folytatásában nem vállal majd szerepet.