Két évvel ezelőtt kezdték el forgatni a háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka életéről szóló dokumentumfilmet, amely az úszónő portréja mellett az ötkarikás játékokra való felkészülését mutatja be.

A stáb ebben az időszakban mindenhova követte Katinkát, ezért életének olyan részleteibe is betekintést nyerhetünk majd, amit eddig nem láthattunk. Az úszónő korábbi nyilatkozataiban bevallotta, hogy fizikailag és érzelmileg is jóval megterhelőbb volt a forgatás, mint gondolta, munkájukat a koronavírus járvány is nagy mértékben megnehezítette.

A filmről korábban megjelent két előzetes, tegnap pedig a hivatalos plakátokat is bemutatták. A Katinka május 12-én debütál a hazai mozikban.