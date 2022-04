A Chris Pratt és Bryce Dallas Howard főszereplésével készülő Jurassic World: Világuralom ismét bővelkedni fog a szemkápráztatóan élethű őshüllőkben.

Youtube/Jurassic World

A június 10-én mozikba kerülő folytatás ráadásul most megkapta az első magyar nyelvű előzetesét is a hazai rajongók nagy örömére. Nosztalgiából és hátborzongató dinoszauruszokból pedig ezúttal sem lesz hiányérzete a fanoknak. Ahogy azt leleplező előzetesben és a film hivatalos plakátján is láthattuk, több nagy visszatérő színész is érkezik a széria nagyszabású harmadik felvonásába.