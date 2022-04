A színész humoros megjegyzést tett a sajátja mellett levő "viasz szomszédjára".

A Szikla ezúttal egy gyors látogatást tett a Madame Tussauds viaszmúzeumában, hogy megtekintse a legújabb róla készült viaszszobrot. A Halálos Iramban–sorozat sztárja teljes joggal lehetett elégedett a végeredménnyel, az életnagyságú figura ugyanis valóban megtévesztésig hasonlít rá.

A felfedezést amit viszont a mellette levő szoborról sikerült tennie, azt nem tudta szó nélkül hagyni a színész.

Johnson figurája ugyanis közvetlenül a népszerű valóságshow–sztár, Khloé Kardashian szobra mellé került, akivel rögtön egy közös Tik-Tok felvételt is készített. Ami mellett nem tudott szótlanul elmenni, az a nőről készült másolat testi adottságai voltak és viccesen még meg is jegyezte, hogy a sajátjára is ráférne még egy kis "ráncfelvarrás".

Bemutatlak titeket a szomszédomnak. Srácok, most őszintén jól nézünk ki itt közösen. Várjunk egy másodpercet... fiúk ez fantasztikus, de adhatnánk még hozzá egy keveset? Adjatok nekem még egy kis feneket. Egy kis farizmot, csak úgy, mint itt ennél.

—kommentálta a színész a látottakat.