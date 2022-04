Hivatalosan is leforgatták a The Ellen DeGeneres Show utolsó adását is.

Fotó: Instagram

Tizenkilenc évadot élt meg Ellen DeGeneres mára ikonikussá vált talk-showja, ahol számtalan híresség vendégeskedett az évek alatt. Azonban egyszer mindennek vége szakad, a legutolsó Ellen epizódot pedig már le is forgatták, ami májusban fog adásba kerülni.

Az Emmy-díjas humorista, Ellen DeGeneres ezzel indokolta a műsorának befejezését:



„Én egy kreatív embernek tartom magam, márpedig, ha ilyen vagy, akkor folyamatosan szükséged van valamilyen kihívásra. Ezért is döntöttem úgy, hogy az Oscar-gálát is vezetni fogom, vagy épp tértem vissza a stand-uphoz is, pedig azt gondoltam, hogy nem fogok ilyesmit tenni már. Szükségem van valamire, ami kihívást nyújt. Amilyen nagyszerű és mókás ez a műsor, már nem nyújt elég kihívást nekem. Valami újra van szükségem."