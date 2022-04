Érdekes hirdetésre lehettek figyelmesek a böngészők egy amerikai ingatlanértékesítő oldalon. A hirdető a 43 éves Crystal Ball floridai lakos, és a Panama City Beachen található ingatlanát próbálja érdekes módon értékesíteni.

A takaros lakás három hálószobával, két fürdőszobával, terasszal, medencével, pezsgőfürdővel, na meg egy exférjjel van felszerelve.

Ballnak és 54 éves férjének, Richard Chaillounak hétéves kapcsolata ért ezzel véget, azonban továbbra is jó viszonyt ápolnak. Szétválásuk után is együtt nevelik fiaikat, illetve több közös vállalkozáson is osztoznak. A frissen elvált asszony még 2019-ben szerezte meg az ingatlanügynöki engedélyét, és jelenleg három tengerparti ingatlanjából kettőt hirdet. Ráadásul az egyikre kedvezményt is kaphatnak a vevők, amennyiben befogadják az exét.

Ez az álomember a konyhában egy személyben szakács és kiszolgálószemélyzet, aki tökéletes ételeket főz az új tűzhelyen. Frissített konyhai munkalapokkal, amelyeken csodás étkeket készíthet. A fejtető erősen kopott, többnyire kopaszodó, mint a sasoknak, amelyek az égen szárnyalnak az S. Lagoon felett

– írja hirdetésben Ball, majd folytatja:

Az XL méretű fülek észlelik a nyikorgásokat, ezért győződjön meg róla, hogy WD40-et alkalmazzanak az új berendezési tárgyakra. A nagy olasz orr kiszagol minden szagot, még mielőtt eszébe jutna kivinni a szemetet a dekoratív bejárati ajtón.

Időközben az ingatlan hirdetését többször is eltávolították, mivel a hirdetési ügynökök szerint ez szabályellenes, de a nő azt állítja, hogy az államban bevett gyakorlat, hogy a befektetési céllal vásárolt ingatlanokat a hozzájuk tartozó bérlőkkel adják el.

via (newyorkpost)