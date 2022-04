A 26 éves Rebecca Short azt mondta rokonainak, hogy a Disney World miatt megy Floridába, ami részben igaz is volt, fotókat is küldött az Angliában élő családtagoknak, ám nem sokkal később férjhez is ment, ráadásul egy elítélthez,

Fotó: Facebook

Rebbeca ugyanis egy ideje már levelezett az Eyman börtönben raboskodó Manuel Ovantéval, aki 2008-ban lőtt agyon két embert, miközben metamfetamint próbált magához venni, kapcsolatuk pedig egyre jobban és jobban elmélyült. Olyannyira, hogy Rebbeca talpig feketében jelent meg az Arizónában található fegyházban, ahol össze is házasodott a halálsoron lévő férfival.

A nagy nap alkalmával egy szívecske alakú, fekete tortát is készítettek, amire a következő felirat került:

"Míg a halál el nem választ!"

Az esküvő után a The Sunnak nyilatkozott Short egyik barátja, aki elárulta, hogy a fiatal nő mindig is rajongott a Netflixen futó dokumentumfilmekért, ahol amerikai sorozatgyilkosokat mutatnak be, de senki sem gondolta volna, hogy egyszer össze is házasodik az egyikkel.

A friss házasok egy olyan oldalon ismerkedek meg, ahol elitéltekkel lehet levelezni. Az egyik ilyenben Ovante így írt magáról:

"Könnyű kijönni velem és hülyeskedni. Nagyon hűséges vagyok azok felé, akik fontosak nekem. Senki sem tökéletes, remélem, hogy nem a múltban elkövetett hibáim alapján ítélsz meg" - reflektált a 2008-ban történt brutális kettős gyilkosságra. Rebecca azonban szép lassan belezúgott a férfiba, most pedig férj és feleségnek mondhatják magukat.