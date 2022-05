Méghozzá padelben.

De hogy mi is az a padel? A Magyar Padel Szövetség szerint egy olyan sport, mely könnyebb, mint a tenisz, kevésbé vesz igénybe, mint a squash, remek kardió mozgás és „társasjáték” négy ember számára. Ezt a sportot űzi Sebestyén Balázs is, aki most partnerével élete mindössze második versenyén egy egészen kiemelkedő eredményt ért el.

Sajnos a döntőben kikaptunk de így is megvan az ezüst érem, életünk második Padel versenyén! Nagyon jó kis verseny volt, imádtuk!

— írta Instagram-posztjában a műsorvezető.