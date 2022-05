Nagyon meg akarták csinálni a legendás Dirty Dancing mozdulatot egy esküvőn, de a végeredmény meglehetősen "piszkosra" sikerült.

Fotó: Northfoto

Adele Smith barátai, Becky és Roachelle O' Haga-Tait esküvőjén ünnepelt, ahol megismerkedett a mennyasszony unokatestvérével , Briannel is. Ugyan a lagzin nem sokat beszéltek, ám amikor megszólalt a Dirty Dancing legendás betétdala, a "The Time of My Life", úgy gondolták, hogy bemutatják a fináléban is látható táncot.

Na, itt csúszott hiba a számításba, ugyanis az emeléskor sikerült Adelenak megmutatni, hogy mit rejt a szoknya alatt, amiről felvétel is készült.